Марков заявил, что военный блок НАТО собирается воевать с РФ

Как утверждает военно-политический обозреватель Сергей Марков, военная ситуация вокруг украинского конфликта сейчас начинает поворачиваться в чрезвычайно опасную сторону. В настоящее время все государства Запада не исключают возможного вмешательства военного блока НАТО в нынешнюю спецоперацию армейских подразделений Российской Федерации в Украине. Об этом пишет онлайн-издание Накануне.Ru. Именно по этой причине Запад сейчас пытается притормозить успешное продвижение войск Российской Федерации.

Сергей Марков на страницах своего Телеграм-канала сообщает о том, что саммит Североатлантического альянса назначен на 28 марта. Военно-политический аналитик предполагает, что именно во время этих переговоров высшие военные чины обсудят вопрос участия военного блока НАТО в конфликте в Украине.

«Поражает тот факт, что участники Альянса уже считают, что использование в современных военных действиях тактического ядерного оружия — это вполне возможно. И допустимо. Деятели НАТО сами себя убедили в том, что чрезвычайно опасно, что Владимир Путин может отдать приказ о применении стратегического ядерного оружия», — отмечает политолог.

Марков заявил, что ситуация является «полным безумием», однако это реальная картина происходящего, передает «ПолитНавигатор».

«И ради чего США это делают? Ради поддержки абсолютно преступного режима. Безумие Байдена и безумие Вашингтона», — резюмирует Марков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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