MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России

Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими боевыми комплексами ПВО, такими, как С-400, а также береговыми противокорабельными системами класса «Бастион», играет ключевую роль в концепции Вооружённых сил Российской Федерации. Соединения этих видов российских вооружений в государствах Запада получили громкое название «зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Об этом сегодня пишет информационное онлайн-издание ИноСМИ.

Эта боевая зона заключается в том, что войска военного блока НАТО, попавшие в сектор действия российских комплексов ОТРК, уже не в состоянии передвигаться и находиться в боевой готовности. Такая скованность войск противника возникает в большом радиусе действия систем запретной зоны A2/AD. При этом для неприятеля существует чрезвычайно большой риск получения неприемлемого ущерба.

Как пишет автор «The National Interest», ОТРК «Искандер» в настоящий период времени представляет собой максимально опасное вооружение ВС РФ. Эти установки созданы с весьма низким барьером неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК «Искандер» по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации военного блока НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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