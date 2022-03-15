Der Spiegel: Сервен убежден, что ни одна страна Европы не одолеет РФ

Сегодня, 16:24

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Der Spiegel: Сервен убежден, что ни одна страна Европы не одолеет РФ
Фото из открытых источников

В интервью Der Spiegel эксперт Пьер Сервен заявил, что ни одна страна ЕС не сможет самостоятельно выиграть войну с Россией.

Он рассказал, что уже много лет европейские государства не уделяют должного внимания своим войскам, пишет ИноСМИ. ЕС надеялась на защиту США, не ожидая, что в регионе может начаться война.

По его словам, шаги РФ касательно Украины указали европейцам на зыбкость их безопасности. Сейчас в Европе понимают, что они слабы и в случае вооруженного конфликта не смогут противостоять России.

Он добавил, что в Европе на данный момент самая сильная армия у Франции, поскольку она обеспечена различным вооружением. Но ее недостаток в том, что этого вооружения мало.

Победить РФ, отметил Пьер Сервен, европейские страны смогут, только если будут действовать сообща в рамках НАТО.

Напомним, РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Страны НАТО в этот конфликт не вмешиваются, но при этом продолжают поставлять Украине различное вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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  • Они вспомнили 41 год,когда вся европа пошла на СССР?Сегодня Россия сильна как никогда.сотрём с лица земли всю европу,но и заодно америку с англечанами.Можно сбросить одну бомбочку на Канаду,чтобы не теряли нюх,кто хозяин на земле!
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