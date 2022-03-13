США могут ввести морскую блокаду РФ

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину
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Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена всё время думает над тем, как вводить и использовать новые и новые варианты расширения антироссийских санкций. В настоящее время даже появилась такая версия ограничений, которая может узаконить не что иное, как пиратство со стороны Америки, пишет издание Блокнот.ру.
Такую информацию недавно сообщил телевизионный канал CNBC со ссылкой на высказывание заместителя министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адемейо. Администрация президента этого государства также обсуждает введение полного эмбарго на торговлю с Россией и блокирование доступа РФ к международным морским путям. Как утверждает Уолли Адемейо, пакет подобных предложений в настоящий период времени уже «находится на столе у президента».
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Йенс Столтенберг высказался о вероятности использования Россией химического оружия, что будет являться военным...Подробнее
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