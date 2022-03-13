EFE: правительство Испании инициирует уголовное дело против Путина

Испания намерена продвигать обвинение против Владимира Путина, сообщает агентство EFE. Российского президента обвиняют в преступлениях против человечности, называя спецоперацию на Украине гуманитарной катастрофой.

Как стало известно, Совет министров Испании приступает к подготовке документации, чтобы подать на Путина в Международный уголовный суд в Гааге. Как сказал председатель правительства Испании Педро Санчес, власти страны собираются продвигать этот документ в процессе диалога с руководителями региональных правительств. Совет министров Испании собирается открыть дело уже 15 марта.

Сейчас уже идет суд в Нидерландах, куда подала иск Украина. Международный суд рассматривает иск со стороны Киева по поводу проведения Россией спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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