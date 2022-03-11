50 боевых кораблей НАТО выдвинулись к границам РФ

Сегодня, 17:54

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50 боевых кораблей НАТО выдвинулись к границам РФ
Фото из открытых источников

Сегодня утром, в понедельник, 14 марта 2022 года, в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации, наблюдатели зафиксировали повышенную активность группировки судов государств-участников военного блока НАТО. Об этом сообщило информационное онлайн-издание Avia.pro. Позже появилась информация о том, что сейчас рядом с границей Российской Федерации появилось ориентировочно 50 боевых кораблей самого разного назначения и типажа. 

Если учесть отношения между Североатлантическим альянсом и РФ в текущий период, вряд ли можно говорить о проведении каких-либо натовских манёвров. Сейчас имеется оперативная информация о том, что военным блоком НАТО якобы запланировано проведение широкомасштабных учений Cold Response 2022. Североатлантический альянс уже заявлял об этих учениях раньше. 

Однако после целой серии реальных угроз и недружественных действий со стороны военного блока НАТО эти действия сильно напоминают очередную провокацию. Похоже на то, что натовцы пытаются просто отвлечь внимание России. 

«Ориентировочно 30 000 военнослужащих, 200 самолётов и 50 кораблей из 27 стран будут участвовать в военных манёврах Cold Response 2022. Это будут крупнейшие учения, где примут непосредственное участие подразделения военного блока НАТО в 2022 году. Начавшиеся 14 марта манёвры дадут возможность государствам Запада отточить свои боевые навыки в условиях холодного климата Норвегии. Манёвры, в том числе, будут проходить в Арктике, на земле, на море и в небе. Данные учения будут осуществляться всего в нескольких сотнях километров от рубежей Российской Федерации. 
«Такие учения чрезвычайно важны для безопасности Норвегии и ее союзников. Мы отработаем союзническое подкрепление Норвегии», — заявил министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен. «Учения проводятся не из-за ситуации в Украине, но на фоне этого имеют повышенное значение», — сказал он», — сообщает издание France 24. 

На данный момент остаётся неизвестным тот факт, как на учения НАТО у российских границ отреагирует оборонное ведомство страны, однако, вполне вероятно, что действия Альянса будут тщательно отслеживаться, а провокации — подавляться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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