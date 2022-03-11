Американист Дробницкий: Вашингтон превратил Путина во «властелина Вселенной»

Американист Дмитрий Дробницкий рассказал о демонизации России в американском обществе.

В США власти продолжают твердить, что Россия слишком слаба, но при этом как раз Россию они называют «врагом №1», пишет РИА ФАН .

Сейчас в США говорят о том, что повышение цен на топливо – это дело рук президента РФ Владимира Путина. Глава Белого дома назвал это как Putin's price hike, что можно перевести как «путинский скачок цен».

«Они при этом делают одну колоссальную ошибку. Еще больше продвигают Владимира Владимировича как некоего master of universe», - рассказывает эксперт.

В итоге сейчас многие рядовые американцы воспринимают Путина как человека, который может что угодно сделать с их страной. На Путина американские власти валят все свои проблемы, поскольку только это позволяет им сохранять свои посты и не уйти досрочно в отставку.

Отметим, власти США усугубили антироссийскую риторику после того как 24 февраля РФ начала военную спецоперацию на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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