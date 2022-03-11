Губернатор Дегтярев рассказал о пророчествах Жириновского по поводу Украины

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о том, что посвятил много времени изучению пророчеств лидера ЛДРП Владимира Жириновского.
Он даже издал книги, в которых опубликованы высказывания Жириновского, пишет РИА Новости. По его мнению, сейчас пришло время выпустить целую серию публикаций, посвященных пророчествам лидера ЛДПР.
«Мне это делать проще всех, так как с 2005 года я работал над книгами о его предсказаниях.?В первую книгу «Пророк в своем Отечестве» от 2015 года (в 2021 она была переиздана) вошли сбывшиеся высказывания Председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года.?А во второй «Пророк 2.0» собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы», - сказал Михаил Дегтярев.
Он сообщил, что Жириновский пророчит развал Украины. Зеленский, по его словам, станет последним президентом Украины.
Также Дегтярев рассказал, что в своих книгах он расскажет о словах Жириновского не только касательно Украины, так как лидер ЛДПР высказывался и по поводу других проблем внутренней и внешней политической арены.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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