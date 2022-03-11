Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину

Йенс Столтенберг высказался о вероятности использования Россией химического оружия, что будет являться военным преступлением. Он также предостерег Владимира Путина от использования химоружия массового уничтожения в Украине, пишет издание Welt am Sonntag.

Генсек НАТО также сказал, что альянс не желает конфликтовать с Россией, но будет и впредь укреплять свою оборону. Столтенберг отметил, что многие страны НАТО, в том числе Германия, перебросили свои войска на восточный фланг Альянса, пишет pravda.ru .

Ранее в НАТО заявили, что не планируют вводить беспилотную зону над территорией Украины, так как не хотят воевать с Россией. Также сообщалось, что США и Великобритания опровергли предположение о том, что Украина готова применить химическое оружие.

Ожидается, что 16 марта министры обороны стран НАТО обсудят вопрос усиления своего присутствия в Восточной и Юго-Восточной Европе в долгосрочной перспективе. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт озвучила планы вооружения бундесвера, заявив о том, что тем, кто хочет жить в условиях свободы, нужна военная для защиты этой свободы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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