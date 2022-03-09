Стрелков объяснил, почему спецоперация на Украине не будет завершена к 9 мая

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Специальная военная операция, которая в настоящий период времени осуществляется Вооружёнными силами Российской Федерации на всей территории Украины, ещё очень далека от своего практического завершения. Эту информацию сегодня, в пятницу, 11 марта 2022 года, сообщил журналисту российского онлайн-издания «Общественная служба новостей» бывший руководитель Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков.
Как утверждает экс-министр оборонного ведомства, действия Вооружённых сил Российской Федерации не будут полностью завершены даже ко Дню Победы, который традиционно в стране отмечается 9 мая. Глава донбасского Минобороны глубоко убежден, что возможность разгромить Вооружённые силы Украины за один месяц уже упущена российскими войсками. Страна, вероятно, будет наращивать силы за счет мобилизованных граждан.
«К 9 мая операция не закончится. Завершить ее поскорее уже невозможно. У России нет тех дополнительных 300 тысяч солдат, которые необходимы для быстрой победы», — подчеркнул военный эксперт Игорь Стрелков.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Китае заявили о серьезном влиянии антироссийских санкций на Евросоюз.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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