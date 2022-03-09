В Китае заявили о спектакле США для Европы с целью вреда РФ

Репортёр издания «Хуаньцю шибао» из Китая опубликовал материал, где выразил мысль о том, что Вашингтон надеется на поддержку ЕС, когда отказывается от энергоресурсов Российской Федерации. Но государства Евросоюза чересчур зависимы от РФ, чтобы пойти на это. Лишь на протяжении 2021 года Европа получила 45% природного газа от России. Об этом пишет онлайн издание Solenka.info.

РФ также является и самым главным поставщиком нефти для всего ЕС. Соединённые Штаты Америки совсем не пользуются газом из Российской Федерации, а нефти Америка берёт в РФ лишь 8%. И всё равно — общественность Штатов, так же, как и Белый дом, уверена — такие санкции непременно будут стимулятором увеличения цен в США. А это — «драматический спектакль», который целенаправленно разыгрывается специально для ЕС. В этом уверен китайский автор статьи.

Что характерно в данной истории: кризис Украины не является истинной первопричиной инфляции в Соединённых Штатах Америки. Инфляция бурно росла ещё задолго до событий в Киеве и Донбассе. Из-за активных распрей в экономике США стоимость рынка американской нефти внутри страны и без того бы повышалась. Но теперь Вашингтон просто планирует выгодно использовать такое стечение обстоятельств в свою пользу. И тогда его будут считать «первопроходцем». Америка лицемерно притворяется «Дон Кихотом, сражающимся за Европу без всякой поддержки, если там появляются проблемы». Так об этом пишет журналист китайского издания.

Конечная цель такого театра вполне предсказуема — вынудить ЕС последовать за Соединёнными Штатами Америки, чтобы он отказался от энергоресурсов Российской Федерации. Без Европы Вашингтон не сможет нанести удар «по главной артерии экономики России». Тем не менее, некоторые европейские страны уже заявили, что не станут вводить какие-либо антироссийские ограничения на нефть и газ. Они признают свою зависимость от России, с которой Америка как раз энергоресурсами почти не связана.

Как считают некоторые интернет-пользователи, действия США были попыткой «убить» Евросоюз, замаскировав все дело под «коллективное самоубийство». Тем временем, правительство России обнародовало новый разведывательный документ. Благодаря новым данным, санкции с России могут быть сняты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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