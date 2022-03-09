В Китае заявили о спектакле США для Европы с целью вреда РФ

Сегодня, 12:34

0

Image 16+
В Китае заявили о спектакле США для Европы с целью вреда РФ
Фото из открытых источников

Репортёр издания «Хуаньцю шибао» из Китая опубликовал материал, где выразил мысль о том, что Вашингтон надеется на поддержку ЕС, когда отказывается от энергоресурсов Российской Федерации. Но государства Евросоюза чересчур зависимы от РФ, чтобы пойти на это. Лишь на протяжении 2021 года Европа получила 45% природного газа от России. Об этом пишет онлайн издание Solenka.info. 

РФ также является и самым главным поставщиком нефти для всего ЕС. Соединённые Штаты Америки совсем не пользуются газом из Российской Федерации, а нефти Америка берёт в РФ лишь 8%. И всё равно — общественность Штатов, так же, как и Белый дом, уверена — такие санкции непременно будут стимулятором увеличения цен в США. А это — «драматический спектакль», который целенаправленно разыгрывается специально для ЕС. В этом уверен китайский автор статьи. 

Что характерно в данной истории: кризис Украины не является истинной первопричиной инфляции в Соединённых Штатах Америки. Инфляция бурно росла ещё задолго до событий в Киеве и Донбассе. Из-за активных распрей в экономике США стоимость рынка американской нефти внутри страны и без того бы повышалась. Но теперь Вашингтон просто планирует выгодно использовать такое стечение обстоятельств в свою пользу. И тогда его будут считать «первопроходцем». Америка лицемерно притворяется «Дон Кихотом, сражающимся за Европу без всякой поддержки, если там появляются проблемы». Так об этом пишет журналист китайского издания. 

Конечная цель такого театра вполне предсказуема — вынудить ЕС последовать за Соединёнными Штатами Америки, чтобы он отказался от энергоресурсов Российской Федерации. Без Европы Вашингтон не сможет нанести удар «по главной артерии экономики России». Тем не менее, некоторые европейские страны уже заявили, что не станут вводить какие-либо антироссийские ограничения на нефть и газ. Они признают свою зависимость от России, с которой Америка как раз энергоресурсами почти не связана. 

Как считают некоторые интернет-пользователи, действия США были попыткой «убить» Евросоюз, замаскировав все дело под «коллективное самоубийство». Тем временем, правительство России обнародовало новый разведывательный документ. Благодаря новым данным, санкции с России могут быть сняты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Югорчанка рассказала о русофобии в Германии

Сегодня, 12:49

В Китае заявили о спектакле США для Европы с целью вреда РФ

Сегодня, 12:34

Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Вчера, 15:29

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Вчера, 11:34

Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

9-03-2022, 15:44

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

9-03-2022, 14:39

Кедми: США и ЕС шокированы тактикой ВС из России в рамках спецоперации на Украине

9-03-2022, 14:14

Эксперт Кедми заявил, что РФ уничтожит аэродромы НАТО, с которых взлетят самолеты для Украины

8-03-2022, 12:09

Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

7-03-2022, 15:34

Президент Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной

5-03-2022, 19:59

У границы РФ может появиться ещё одна страна НАТО. И это не Украина

5-03-2022, 09:49

Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

3-03-2022, 15:09

СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

2-03-2022, 19:34

Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

1-03-2022, 20:39

Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

27-02-2022, 20:39

Der Spiegel: в ФРГ требуют от дирижера Гергиева отречься от Путина за сутки

27-02-2022, 12:39

28 стран, включая США и Великобританию, договорились о поставках Украине вооружений

26-02-2022, 16:29

Der Spiegel: Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Европа стоит на пороге большой войны

25-02-2022, 10:49

Действия РФ на Донбассе привели к расколу США

24-02-2022, 22:04

Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки

24-02-2022, 18:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Вчера, 11:34

0

В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные...

Подробнее
Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

9-03-2022, 14:39

0

Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...

Подробнее
Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Вчера, 15:29

0

Джен Псаки дала высокую оценку решению Байдена совершить продажу Аляски обратно России – это убережет США от...

Подробнее
Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

8-03-2022, 17:19

0

Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...

Подробнее
Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

8-03-2022, 16:24

0

ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...

Подробнее
В Невском районе Петербурга пьяный водитель устроил смертельное ДТП, вылетев с проезжей части

В Невском районе Петербурга пьяный водитель устроил смертельное ДТП, вылетев с проезжей части

8-03-2022, 16:39

0

Минувшей ночью нетрезвый житель Петербурга не справился с управлением автомобилем, пересекая перекрёсток улиц...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

8-03-2022, 18:29

0

Сегодня ночью земляк нетрезвого жителя Узбекистана, пытавшегося убежать от сотрудников ГИБДД сначала сидя за рулём...

Подробнее
Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

Русофобия толерантного мира вышла на новый уровень: Россияне рассказали о травле в Европе и США

9-03-2022, 22:53

0

События на Украине и общая политическая обстановка за рубежом по отношению к россиянам складывается весьма не...

Подробнее
Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

9-03-2022, 15:44

0

Появились свидетельства о том, что польское правительство в Варшаве рассматривает такой вариант будущих событий, при...

Подробнее
Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

9-03-2022, 16:07

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочитает быть пассивным в вопросах поддержки бойцов, которые участвуют...

Подробнее