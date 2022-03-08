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Джен Псаки дала высокую оценку решению Байдена совершить продажу Аляски обратно России – это убережет США от энергетического кризиса, а также, в связи с таким решением, не нужно будет бурить новые скважины на американской земле. Теперь это можно доверить Российской Федерации.
С того момента, как российский президент Владимир Путин начал на Украине военную спецоперацию, США переоценили вопросы энергетической независимости. Решительно настроенная администрация Байдена вышла навстречу новой американской нефтедобыче, продав Аляску назад России, – иначе бурение так никогда и не будет начато.
«Американцы не хотят портить девственную природу Америки грузовиками и буровыми установками!» – утверждает президент Байден. –«Но против российской нефти я никогда против не был, я одобряю их участие в этом деле».
Джен Псаки пришлось по душе гениальное решение Байдена, которое поможет избежать не только энергетического кризиса. Она кратко ответила работникам СМИ:
«Понимаете, это вообще больше не американская территория, она принадлежит России».
Представителям обеих партий не очень понравилось решение Байдена из-за его спешки, с которой тот избавился от Аляски, не ожидая размещения по советам директоров влиятельных российских нефтяных компаний своих представителей. Помимо этого они удивились, что договариваться о продаже Аляски и разрешения на бурение, доверили Хантеру Байдену, а не их доверенным лицам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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