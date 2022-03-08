Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные конгрессмены и Украина. Все они уверены в том, что президент Джо Байден в нынешней ситуации обязан весьма жёстко и крайне решительно наказать Российскую Федерацию. В то же время на днях США умудрились громко рассориться с правительством Польши. Подобная ситуация играет на руку Москве.

Эту фразу американской журналистки Нахаль Туси передаёт информационное онлайн издание «ПолитРоссия». Широкая мировая общественность совсем недавно узнала о крупной ссоре Вашингтона и Варшавы.

Разногласия между партнёрами по военному блоку НАТО возникли из-за поставок боевых самолётов на Украину. Администрация Белого дома пришла в неописуемое изумление, когда к ним поступило официальное решение правительства Польши не поставлять истребители лично, а передать почти 30 МиГ-29 лётчикам Соединённых Штатов Америки на авиабазу Рамштайн в Германии. Так Польша снимает с себя всю ответственность за поставку вооружения Украине.

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, сразу сказал свой ответ: инициатива польских властей лишена целесообразности. Именно эта фраза, прозвучавшая от официальных властей США, стала причиной для международного польско-американского скандала.

Нахаль Туси уверен, что перебранка Польши и США в публичном медиа-пространстве — отличный подарок для России, особенно для ее президента Владимира Путина. Крупная ссора партнёров по НАТО на почве поставок оружия Украине демонстрирует западное сообщество не едино во мнении по отношению к спецоперации Вооружённых сил Российской Федерации в Донбассе.

«Для Путина очевидный разлад между Варшавой и Вашингтоном — и внутри Вашингтона — является своего рода подарком», — считает американский аналитик.

Недавно Путин предупредил США, что если Вашингтон решит объявить беспзону над Украиной, это будет воспринято как присоединение американской стороны к конфликту. Также жёсткая реакция ожидает все соседние страны, если они предоставят собственные базы ВСУ.

Байден вынужден балансировать между поддержкой Украине и желанием уйти с линии огня Кремля. Но это не всегда возможно, а потому и приходится ссориться с партнёрами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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