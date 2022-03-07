Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

Появились свидетельства о том, что польское правительство в Варшаве рассматривает такой вариант будущих событий, при которых, западные украинские территории будут отделены от основной части Украины. Так утверждает польский аналитик и публицист Конрад Ренкас.

По мнению Ренкаса, без инициативы НАТО, Польша не двинется ни на шаг в сторону украинских земель (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), и Волыни (Волынская и Ровенская области).

В нынешнем положении «политического вакуума», сообщает он, возможным считается сценарий создания Польского национально-территориального края в Винницкой и Житомирской областях и автономных польских районов на западных территориях, с центрами в Жовкве, Сокале, а также, предположительно, во Владимире-Волынском.

Но пока, все факты указывают на то, что правительство в Польше примеряет другой сценарий, не ориентированный на защиту поляков, а с разделением территорий Украины, рассказывает политолог. Учитывается также то, что по его мнению, с согласия правительства НАТО идет подготовка «шефства» Польши над новой территорией «Западно-Украинской народной республики» — это может быть международный «союз», конфедерация или даже федерация.

«В таком случае, без единого боя и с одобрения украинцев, которые пребывают во Львове и Луцке, Польша сможет восстановить свои исконные территории. Со стороны польской власти это очень тонкий процесс», — подвел итоги Ренкас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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