Военно-политический аналитик из Израиля, бывший руководитель службы внешней разведки этого государства «Натив» Яков Кедми уверен в том, что Российской Федерации в настоящее время полностью удалось шокировать Соединённые Штаты Америки и военный блок НАТО своей военной спецоперацией, проводимой сейчас на Украине. Об этом пишет информационное онлайн издание «Народные новости».

Видные военные специалисты Запада даже не могли предположить, какую конкретную тактику применят подразделения российской армии, защищая территорию Донбасса. Такую нынешнюю обстановку, осуществляемую на полях спецоперации, отметил израильский эксперт.

«Западные военные аналитики не могут даже понять, какие военные действия предпримет Российская Федерация в следующий миг. В этой непредсказуемости заключается основная уникальность всей российской спецоперации. Высокая степень мобильности, которой ранее никто не замечал в российской армии, ювелирная точность владения всеми видами вооружения, повышенное внимание к безусловной безопасности мирного населения — такого раньше никто не видел», объяснил политолог.

Кедми утверждает, что все действия Вооружённых сил Российской Федерации, осуществляемые на украинской территории, никак нельзя назвать войной или масштабным вторжением. И это сбивает с толку многих западных аналитиков. Москва проводит ювелирную спецоперацию, уверен Кедми. В конечном итоге, Вооружённые силы Украины будут разоружены, а нацбатальоны привлекут к ответственности за преступления.

Ранее сообщалось, что Кедми считает, что Российская Федерация уничтожит аэродромы военного блока НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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