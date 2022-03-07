Кедми: США и ЕС шокированы тактикой ВС из России в рамках спецоперации на Украине

Сегодня, 14:14

0

Image 16+
Кедми: США и ЕС шокированы тактикой ВС из России в рамках спецоперации на Украине
Фото из открытых источников

Военно-политический аналитик из Израиля, бывший руководитель службы внешней разведки этого государства «Натив» Яков Кедми уверен в том, что Российской Федерации в настоящее время полностью удалось шокировать Соединённые Штаты Америки и военный блок НАТО своей военной спецоперацией, проводимой сейчас на Украине. Об этом пишет информационное онлайн издание «Народные новости». 

Видные военные специалисты Запада даже не могли предположить, какую конкретную тактику применят подразделения российской армии, защищая территорию Донбасса. Такую нынешнюю обстановку, осуществляемую на полях спецоперации, отметил израильский эксперт. 

«Западные военные аналитики не могут даже понять, какие военные действия предпримет Российская Федерация в следующий миг. В этой непредсказуемости заключается основная уникальность всей российской спецоперации. Высокая степень мобильности, которой ранее никто не замечал в российской армии, ювелирная точность владения всеми видами вооружения, повышенное внимание к безусловной безопасности мирного населения — такого раньше никто не видел», объяснил политолог.

Кедми утверждает, что все действия Вооружённых сил Российской Федерации, осуществляемые на украинской территории, никак нельзя назвать войной или масштабным вторжением. И это сбивает с толку многих западных аналитиков. Москва проводит ювелирную спецоперацию, уверен Кедми. В конечном итоге, Вооружённые силы Украины будут разоружены, а нацбатальоны привлекут к ответственности за преступления. 

Ранее сообщалось, что Кедми считает, что Российская Федерация уничтожит аэродромы военного блока НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину

Сегодня, 15:44

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Сегодня, 14:39

Кедми: США и ЕС шокированы тактикой ВС из России в рамках спецоперации на Украине

Сегодня, 14:14

Эксперт Кедми заявил, что РФ уничтожит аэродромы НАТО, с которых взлетят самолеты для Украины

Вчера, 12:09

Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

7-03-2022, 15:34

Президент Путин: если у Украины появится ядерное оружие, судьба России станет иной

5-03-2022, 19:59

У границы РФ может появиться ещё одна страна НАТО. И это не Украина

5-03-2022, 09:49

Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

3-03-2022, 15:09

СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

2-03-2022, 19:34

Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

1-03-2022, 20:39

Шольц назвал события на Украине «войной Путина»

27-02-2022, 20:39

Der Spiegel: в ФРГ требуют от дирижера Гергиева отречься от Путина за сутки

27-02-2022, 12:39

28 стран, включая США и Великобританию, договорились о поставках Украине вооружений

26-02-2022, 16:29

Der Spiegel: Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Европа стоит на пороге большой войны

25-02-2022, 10:49

Действия РФ на Донбассе привели к расколу США

24-02-2022, 22:04

Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки

24-02-2022, 18:34

Политолог Рогов заявил о подготовке Зеленского и людей из его окружения к бегству с Украины

23-02-2022, 18:14

Военный эксперт Шурыгин предрек войскам РФ военный урон в ходе защиты ДНР и ЛНР

23-02-2022, 12:59

Издание The Telegraph: теперь цель президента РФ Путина ясна

23-02-2022, 11:54

США жаждут помощи Китая на Украине

23-02-2022, 11:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны

Сегодня, 14:39

0

Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...

Подробнее
Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

Экономисты сказали, к чему готовиться россиянам

Вчера, 17:19

0

Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...

Подробнее
Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

7-03-2022, 15:34

0

Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую...

Подробнее
Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

Что делать с деньгами в кризисный период? Три простых совета от финансиста

Вчера, 16:24

0

ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...

Подробнее
Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

Перебои в работе приложения ЯRus связаны с DDoS-атаками

7-03-2022, 21:24

0

Молодая социальная сеть ЯRus подверглась массированной хакерской атаке. В совокупности с резким ростом пользователей,...

Подробнее
«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

«Если ты русскоговорящий, то ты в черном списке»: Россиянка рассказала о жизни на Кипре

7-03-2022, 12:34

0

О том, как сейчас реагируют на русских людей в других странах, рассказали те россияне, которые пребывают за рубежом....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Представитель администрации губернатора Беглова не поддержал спецоперацию на Украине

Представитель администрации губернатора Беглова не поддержал спецоперацию на Украине

7-03-2022, 15:18

0

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов не стали открыто...

Подробнее
Morgan Stanley предсказали РФ дефолт в середине апреля

Morgan Stanley предсказали РФ дефолт в середине апреля

Вчера, 13:14

0

Россия может объявить дефолт уже в середине апреля, прогнозируют аналитики американского финансового конгломерата...

Подробнее
Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

7-03-2022, 21:24

0

Сегодня ночью сотрудники станции скорой помощи приняли сигнал с улицы Рубинштейна, оправданно слывущей среди горожан...

Подробнее
В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

7-03-2022, 21:24

0

Василеостровский районный суд Северной столицы будет рассматривать первое административное дело по статье 20.3.3 КоАПП...

Подробнее