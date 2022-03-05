Эксперт Кедми заявил, что РФ уничтожит аэродромы НАТО, с которых взлетят самолеты для Украины

Россия может уничтожить любой аэродром страны НАТО, если с него начнут летать украинские военные самолеты. Об этом заявил бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

Если техника вступает в бой с территории другого государства, то значит, оно присоединилось к войне. В такой ситуации у противника есть право атаковать его, подчеркнул Кедми.

«Если НАТО говорит, что самолеты полетят с нашей территории, то это самолеты НАТО. Даже болгарские самолеты, даже если трезубец на них нарисуют», — сказал эксперт.

Поэтому он не сомневается, что Россия будет атаковать аэродромы других стран, если их начнет использовать украинская военная авиация.

Кедми уверен, что ни одна из стран НАТО не позволит Украине использовать свои аэродромы, так как это втянет страну в военный конфликт с Россией.

Напомним, с 24 февраля РФ проводит на территории Украины военную спецоперацию. В ответ на действия России Запад ввел широкий пакет санкций, который уже начали ощущать и рядовые россияне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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