Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) могут напасть на страны Центральной Азии.

Первыми под удар в таком случае попадут Таджикистан и Узбекистан, что вынудит Россию перебросить свои войска на их территорию.

Такой разворот событий спрогнозировал эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, передает URA.RU .

Он сообщил, что один из руководителей Афганистана Сираджуддин Хаккани готов к тому, чтобы объявить операцию по захвату Центральной Азии.

«Очевидно, что вторжение боевиков из Афганистана, которое пройдет под флагом ИГИЛ и «Ансаруллах» (запрещенные в РФ террористические организации), заставит Путина перебросить часть российских сил с украинского фронта в Таджикистан», - полагает Серенко.

Востоковед отметил, что Хаккани уже начал передислокацию джихадистов в северные афганские провинции. По мнению Серенко, Хаккани договорился с США и теперь планирует вторгнуться в Центральную Азию. Вторжение может начаться уже в ближайшие недели, а то и дни. Об этом эксперту сообщили его источники в Афганистане.

Стоит отметить, что американцы вывели свои войска из Афганистана как только к власти пришли талибы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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