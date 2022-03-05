Востоковед Серенко заявил, что «Талибан» готовит нападение к границам России

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Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) могут напасть на страны Центральной Азии.
Первыми под удар в таком случае попадут Таджикистан и Узбекистан, что вынудит Россию перебросить свои войска на их территорию.
Такой разворот событий спрогнозировал эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, передает URA.RU.
Он сообщил, что один из руководителей Афганистана Сираджуддин Хаккани готов к тому, чтобы объявить операцию по захвату Центральной Азии.
«Очевидно, что вторжение боевиков из Афганистана, которое пройдет под флагом ИГИЛ и «Ансаруллах» (запрещенные в РФ террористические организации), заставит Путина перебросить часть российских сил с украинского фронта в Таджикистан», - полагает Серенко.
Востоковед отметил, что Хаккани уже начал передислокацию джихадистов в северные афганские провинции. По мнению Серенко, Хаккани договорился с США и теперь планирует вторгнуться в Центральную Азию. Вторжение может начаться уже в ближайшие недели, а то и дни. Об этом эксперту сообщили его источники в Афганистане.
Стоит отметить, что американцы вывели свои войска из Афганистана как только к власти пришли талибы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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