У границы РФ может появиться ещё одна страна НАТО. И это не Украина

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Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил о том, что сейчас в стране активно обсуждается возможность вступления в НАТО.
Согласно законодательству этой страны, решение о вступлении в НАТО должен решать парламент, передает Царьград. Но уже сейчас активно обсуждается такой шаг.
В интервью PBS Саули Ниинистё заявил, что НАТО для его страны «держит свои двери открытыми». Тем не менее, окончательно решение будет принято непосредственно парламентом Финляндии.
По мнению президента Финляндии, важно при принятии любого решения учитывать ситуацию, которая складывается на данный момент. Возможно он подразумевал военную спецоперацию, которую Россия проводит на территории Украины.
В Финляндии уже прошло несколько опросов о том, необходимо ли стране вступать в НАТО и в последнем из них до 50% респондентов заявили, что этот шаг стоит сделать. Категорически против около трети опрошенных, и только 20% не смогли определиться.
Отметим, Россия категорически выступает против расширения НАТО к своим границам, и добивается, чтобы Украина была в нейтральном статусе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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