Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?

Сегодня, 15:09

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Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
Фото из открытых источников

Эксперты рассказали о том, что могло стать причиной крушения румынских истребителя и вертолета недалеко от Одессы.

Украинские СМИ уже вовсю раструбили о том, что над Черным морем российский корабль сбил истребитель и военный спасательный вертолет Румынии, передает Свободная Пресса. Конечно же, что стало причиной этого установит расследование. Но оно, скорее всего, будет долгим.

Пока же официально в Минобороны Румынии сообщается, что вечером 2 марта с радаров исчез самолет МиГ-21 Lancer, который вылетел с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану. На его поиски был направлен вертолет.

После этого ситуация развивается странно. Экипаж вертолета сообщил, что в предположительной зоне крушения истребителя сложные погодные условия. Ему отдали приказ вернуться на базу, но и этот вертолет бесследно исчез.

Утром 3 марта пресс-секретарь Министерства национальной обороны этой страны Кости Спину подтвердил гибель всех военных, которые находились на борту вертолета. Судя по кадрам с места крушения, вертолет упал на берег.

Украинские пользователи сразу же предположили, что с произошедшим может быть связана Россия, и якобы их сбил ракетный крейсер «Москва».

Но российские эксперты отмечают, что за действиями военных из РФ сейчас пристально следит весь мир. Поэтому, если бы к произошедшему они были причастны, это сразу же стало известно. Они обращают внимание на то, что недалеко от этого места дислоцируется 14-я радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого Воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВСУ. И она располагает вооружением, которое теоретически могло поразить и истребитель, и вертолет, уверены эксперты из РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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