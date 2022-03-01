СМИ сообщают о прибытии первых иностранных наемников в Украину

Первые группировки наёмников иностранных государств уже начали прибывать в Украину. Целью этих «романтиков с большой дороги» является широкомасштабное оказание сопротивления военнослужащим Российской Федерации. Информацию об этом сообщило информационное онлайн-издание РИА «Новости». Агентство при этом ссылается на источник из Соединённых Штатов Америки Vice, поместивший на своих страницах обширное интервью с бывшим кадровым военным из Британии.

Издание поместило на своих страницах видеосюжет, в котором этот военнослужащий пересекает пункт пограничной службы на территории Украины. Военный рассказал, что прошел обучение по ликвидации летательных аппаратов при помощи зенитных систем, включая противоракетные. Издание отмечает, что иностранным наемникам сейчас не составляет труда присоединиться к украинским войскам. Интервьюируемый британец прилетел из Великобритании в Польшу, а затем добрался до места назначения на такси.

Vice пишет, что часть иностранцев интересуется, как можно попасть в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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