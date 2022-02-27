Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, как долго будет проходить военная спецоперация России на территории Украины.
На конференции ООН он выступал онлайн, поскольку ранее европейские страны закрыли для российской авиации небо, обвинив Россию в агрессии против Украины.
Тем не менее, по словам Лаврова, эта военная спецоперация будет выполняться, пока не будут достигнуты все ее цели.
«Армия России продолжит проведение специальной военной операции в Украине до достижения поставленных целей», — подчеркнул Лавров.
Напомним: 24 февраля 2022 года российские военные зашли на территорию Украины с территории России и Белоруссии. Приказ о ее начале был отдан президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что проведение этой операции необходимо для защиты России и Донбасса.
Страны Запада обвиняют Россию в военной агрессии против суверенного государства и, чтобы остановить ее, пытаются воздействовать на российскую экономику. Были введены санкции, которые затронули финансовый рынок, а также авиацию. Также запрещено ввозить в РФ отдельные комплектующие и технологии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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