Лавров раскрыл планы РФ на спецоперацию в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, как долго будет проходить военная спецоперация России на территории Украины.

На конференции ООН он выступал онлайн, поскольку ранее европейские страны закрыли для российской авиации небо, обвинив Россию в агрессии против Украины.

Тем не менее, по словам Лаврова, эта военная спецоперация будет выполняться, пока не будут достигнуты все ее цели.

«Армия России продолжит проведение специальной военной операции в Украине до достижения поставленных целей», — подчеркнул Лавров.

Напомним: 24 февраля 2022 года российские военные зашли на территорию Украины с территории России и Белоруссии. Приказ о ее начале был отдан президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что проведение этой операции необходимо для защиты России и Донбасса.

Страны Запада обвиняют Россию в военной агрессии против суверенного государства и, чтобы остановить ее, пытаются воздействовать на российскую экономику. Были введены санкции, которые затронули финансовый рынок, а также авиацию. Также запрещено ввозить в РФ отдельные комплектующие и технологии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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