Der Spiegel: в ФРГ требуют от дирижера Гергиева отречься от Путина за сутки

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Всемирно известный российский дирижер Валерий Гергиев подвергся давлению со стороны властей ФРГ. Ему практически поставили ультиматум - либо он занимает «правильную позицию» в отношении руководства России и ее президента Владимира Путина, либо лишается работы.
На то, чтобы определиться, ему отвели всего лишь сутки, пишет немецкая Der Spiegel. Ультиматум, «перекрывающий кислород» именитому дирижеру Валерию Гергиеву, исходит от бургомистра Мюнхена Дитера Райтера, гамбургской филармонии, а также от миланской «Ла Скалы».
Требование - «дистанцироваться» от российского лидера Владимира Путина. Если Гергиев, который с 2015 года занимает должность главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, этого не сделает в течение суток, он может искать себе новое место работы.
Der Spiegel делает ремарку: европейское законодательство запрещает работодателям навязывать свои политические взгляды своим работникам.
Отметим, что «ультиматум», о котором идет речь, появился на фоне проведения Россией специальной операции на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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