28 стран, включая США и Великобританию, договорились о поставках Украине вооружений

Сегодня, 16:29

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28 стран, включая США и Великобританию, договорились о поставках Украине вооружений
Фото из открытых источников

Не менее 28 стран, как членов, так и не участников военного блока НАТО, приняли решение отправить в Украину различное вооружение. Об этом сегодня, в субботу, 26 февраля 2022 года, сообщил телевизионный канал из Британии Sky News. Источник ссылается на руководителя британского Министерства обороны Бена Уоллеса. Информацию передало издание «Эхо Москвы». 

Телеканал представил всего лишь две таких страны. Однако полный перечень государств британский телеканал не стал приводить, назвав только Великобританию и Соединённые Штаты Америки. В перечне также указаны и такие европейские государства, которые ранее выступали с протестами и осуждением подобного шага. Имеются в виду отгрузки в Украину серьёзного противотанкового и противовоздушного оружия. 

Несколько раньше, в субботу, информационный сервис Польши «Газета», ссылаясь на репортёра Юлиана Рёпке из издания Bild Федеративной Республики Германии, рассказал о всего 5 государствах военного блока НАТО, желающих на самом деле серьёзно поставлять летальное оружие Украине. Журналист утверждает, что отгрузки вооружения в Украину осуществляются, начиная с нынешнего четверга. Сайт «Газета» пишет о том, что корреспондент из ФРГ не назвал конкретные государства, давшие своё согласие на поставку вооружения Украине, однако отметил, что Германия среди них не числится. Издание между тем сообщает, что «известно о поставках оружия в Украину из Эстонии, в том числе противотанковых снарядов и снарядов для сил ПВО»

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак также сообщил, что на Украину прибыл конвой с вооружением из Польши, однако он не уточнил, это поставки, обещанные ранее, или новые.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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