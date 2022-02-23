Der Spiegel: Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Европа стоит на пороге большой войны

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Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о том, что Европа стоит на пороге большой войны.
Так он прокомментировал операцию РФ, заявив, что Россия напала на Украину, пишет ИА Красная Весна.
«Для России эта атака будет иметь серьезные политические и экономические последствия», - заявил Хабек.
Немецкий политик отметил, что в Европе сейчас идет сухопутная война, что для многих стало шоком, так как подобного развития событий мало кто ожидал. По его словам, Россия нарушила нормы международного права и Берлин решительным образом осуждает ее действия.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее также говорила о том, что нападением на Украину Россия нарушает «самые элементарные правила международного порядка». По ее словам, мир навсегда запомнит произошедшее. А министр финансов Кристиан Линднер заявил, что в отношении РФ будут применены самые жесткие санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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