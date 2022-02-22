Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны
Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных...Подробнее
Экс-министр Великобритании Дэвис считает, что нужно бомбить с воздуха танки ВС РФ.
«Хотим мы этого или нет, но Путин своими действиями в Украине объявил войну Западу, — написал Дэвис на своем канале в Твиттере. — Путин, в случае нашего бездействия, будет воспринимать это согласно статье 5 [Устава НАТО] как юридическую слабость».
По мнению Дэвиса, Великобритания обязана предоставить помощь Украине поддержкой с воздуха.
«Боюсь, что уже поздно помогать украинцам на земле, но мы можем оказать поддержку ВСУ с воздуха. В этом случае Украина может нейтрализовать превосходство Путина в бронетехнике», — написал Дэвис.
Сегодня рано утром премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав происходящие события ужасными, созвал экстренное заседание стран-членов НАТО для обсуждения ответа России. Лидеры Европейских государств осуждают политику Путина и вторжение России на территорию Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных...Подробнее
Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...Подробнее
Российские военнослужащие продолжают интриговать пользователей Сети. Еще нет разгадок на предыдущие загадки, а...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...Подробнее
Руководитель Смольного Александр Беглов во время прямого эфира на «Радио России» стал хвастаться масштабной...Подробнее
О новой опасности для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, рассказала пенсионный...Подробнее
Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...Подробнее
Комментировать