Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки

Экс-министр Великобритании Дэвис считает, что нужно бомбить с воздуха танки ВС РФ.

«Хотим мы этого или нет, но Путин своими действиями в Украине объявил войну Западу, — написал Дэвис на своем канале в Твиттере. — Путин, в случае нашего бездействия, будет воспринимать это согласно статье 5 [Устава НАТО] как юридическую слабость».

По мнению Дэвиса, Великобритания обязана предоставить помощь Украине поддержкой с воздуха.

«Боюсь, что уже поздно помогать украинцам на земле, но мы можем оказать поддержку ВСУ с воздуха. В этом случае Украина может нейтрализовать превосходство Путина в бронетехнике», — написал Дэвис.

Сегодня рано утром премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав происходящие события ужасными, созвал экстренное заседание стран-членов НАТО для обсуждения ответа России. Лидеры Европейских государств осуждают политику Путина и вторжение России на территорию Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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