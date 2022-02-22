Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки

Сегодня, 18:34

0

Image 16+
Британский экс-министр Дэвис предложил бомбить с воздуха русские танки
Фото из открытых источников

Экс-министр Великобритании Дэвис считает, что нужно бомбить с воздуха танки ВС РФ.

«Хотим мы этого или нет, но Путин своими действиями в Украине объявил войну Западу, — написал Дэвис на своем канале в Твиттере. — Путин, в случае нашего бездействия, будет воспринимать это согласно статье 5 [Устава НАТО] как юридическую слабость».

По мнению Дэвиса, Великобритания обязана предоставить помощь Украине поддержкой с воздуха.

«Боюсь, что уже поздно помогать украинцам на земле, но мы можем оказать поддержку ВСУ с воздуха. В этом случае Украина может нейтрализовать превосходство Путина в бронетехнике», — написал Дэвис.

Сегодня рано утром премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав происходящие события ужасными, созвал экстренное заседание стран-членов НАТО для обсуждения ответа России. Лидеры Европейских государств осуждают политику Путина и вторжение России на территорию Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Политолог Рогов заявил о подготовке Зеленского и людей из его окружения к бегству с Украины

Вчера, 18:14

Военный эксперт Шурыгин предрек войскам РФ военный урон в ходе защиты ДНР и ЛНР

Вчера, 12:59

Издание The Telegraph: теперь цель президента РФ Путина ясна

Вчера, 11:54

США жаждут помощи Китая на Украине

Вчера, 11:04

Кедми: точечный огонь обеспечит российской армии быструю победу над Украиной

22-02-2022, 19:04

Стрелков призвал РФ &quot;занять&quot; шесть городов Украины в случае войны

22-02-2022, 18:24

Политолог Сатановский прокомментировал реакцию Китая на признание ЛДНР

22-02-2022, 17:04

Линднер: решение Путина изолирует РФ и нанесет ущерб гражданам

22-02-2022, 12:14

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

22-02-2022, 11:34

Журналист из США Эберт высмеял санкции Вашингтона против РФ, ЛНР и ДНР

22-02-2022, 10:34

Министр обороны Японии Киси допустил нанесение авиаударов по базам РФ, КНДР и КНР

21-02-2022, 12:54

The Atlantic: именно Путин делает Америку снова великой

21-02-2022, 12:09

Политолог Евстафьев: в Мюнхене умер глобальный мир и закрылись пути к отступлению

21-02-2022, 12:09

СДПГ Германии написала письмо Путину: Настало время проявить понимание к России

20-02-2022, 11:09

В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах РФ запустила «Калибр»

19-02-2022, 16:19

FP: Путин нашел в Пекине экономический спасательный круг, разорвать его могут только США

19-02-2022, 15:29

Ищенко: одно заявление президента РФ Путина заставило Шольца переживать за Берлин

19-02-2022, 13:19

PresidentOnline: Китай считает, что РФ права по Украине и по Курилам, но что делать Японии

19-02-2022, 11:34

Вавилов: Китай готовится к масштабной войне с США с масштабными потерями

19-02-2022, 10:39

«СП»: Шойгу привёз Асаду «Кинжалы», что усиливает влияние Кремля в Средиземноморье

19-02-2022, 09:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

Губернатор Беглов запустил сервис по контролю уборки снега за неделю до весны

Вчера, 15:02

0

Власти Петербурга сообщили новость о запуске нового сервиса, позволяющего горожанам контролировать работу коммунальных...

Подробнее
Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Пожилые граждане в России получат по 2 тыс. 600 рублей к пенсии с марта 2022 года

Вчера, 00:19

0

Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...

Подробнее
Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

Очередная загадка: у границ с Украиной «засветилась» танковая колонна «армии Омикрон»

Вчера, 19:09

0

Российские военнослужащие продолжают интриговать пользователей Сети. Еще нет разгадок на предыдущие загадки, а...

Подробнее
По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

21-02-2022, 23:19

0

Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...

Подробнее
«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

«Старательно уничтожают»: Малышева рассказала о разрушенных ОКН в Петербурге

Вчера, 20:20

0

Глава общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева объяснила, каким образом в Северной столице уничтожают...

Подробнее
Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

22-02-2022, 11:34

0

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Некачественная уборка и плохие дороги: соцопрос вскрыл ряд серьезных проблем в Петербурге

Вчера, 12:47

0

Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...

Подробнее
Беглов не постеснялся присвоить заслуги Москвы в обновлении Кронштадта

Беглов не постеснялся присвоить заслуги Москвы в обновлении Кронштадта

22-02-2022, 14:17

0

Руководитель Смольного Александр Беглов во время прямого эфира на «Радио России» стал хвастаться масштабной...

Подробнее
Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

Пенсионеров в России, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет новая беда с 24 февраля

Вчера, 16:59

0

О новой опасности для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты, рассказала пенсионный...

Подробнее
Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

Неработающие граждане в России получат на карту по 8 тыс. рублей от ПФР 3 марта 2022 года

21-02-2022, 22:29

0

Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...

Подробнее