Действия РФ на Донбассе привели к расколу США

Ситуация с Украиной спровоцировала проблемы в США и привела к расколу между правящими силами.

Санкции, которые ввели США против России после признания ДНР и ЛНР оказались мягче, чем ожидали многие, пишет Взгляд.ру . И они стали яркой демонстрацией того, что политические элиты США разрознены.

Так, США ввели санкции в отношении футбольного клуба ЦСК, сотового оператора «Теле2» и видеохостина RUTube. Под санкции попали несколько десятков юридических лиц. Под санкциями оказались дочерние структуры ВЭБ и «Промсвязьбанка». Американцы решили ударить по долговым обязательствам РФ на вторичном рынке. Белый дом отметил встречу лидеров США и РФ, а также отказался от переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств. При этом в США заявляют, что настроены на диалог.

А вот бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что происходящее – это следствие нынешней политики Белого дома

«Путин – это тот же человек, который был при нашей администрации. Единственное, что изменилось, – это руководство США», - написал он в твиттере.

Бывший президент США Дональд Трамп, к слову, отметил, что теперь российские войска будут выполнять роль миротворцев в регионе.

«Это самые сильные миротворческие силы... Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал Трамп.

Все это, отмечают эксперты, указывает лишь на то, что в США намечается раскол.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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