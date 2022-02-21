Военный эксперт Шурыгин предрек войскам РФ военный урон в ходе защиты ДНР и ЛНР

Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании российской армии за рубежом. Россия, признав ДНР и ЛНР, берет на себя ответственность за безопасность данных республик. О том, что это означает в военном отношении и потребуется ли для этого вводить войска на территорию ЛНР и ДНР, рассказал военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Военный эксперт считает, что в случае полномасштабной войны ЛДНР с Украиной, Вооруженные силы России могут понести «ограниченные» потери. Аналитик подчеркивает, что в любых конфликтах урон неизбежен. К этому необходимо подготовиться.

«Надо понимать, что там против нас будут воевать не моджахеды в шлепанцах и не сирийские «бармалеи». Это все-таки армия, которая тоже училась много лет воевать и мотивирована», цитирует эксперта информационное издание «МК».

Шурыгин считает, что российские войска не будут воевать пехотой. В пример приводит Сирию, где ВС России наносят по боевикам точечные удары, тем самым парализуют их действия. Поэтому при защите республик, российские военные будут использовать подобную тактику. Тем самым они смогут минимизировать свои потери.

У России есть возможность наносить дистанционное поражение. Есть авиация, артиллерия, ракеты – весь дальнобойный комплекс современных средств поражения. Он позволяет наносить удары на расстояние 500-600 километров вглубь территории. В этом случае для каких-то огневых задач этого достаточно, считает эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700