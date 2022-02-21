Издание The Telegraph: теперь цель президента РФ Путина ясна

Британский таблоид «The Telegraph» привел разъяснения цели президента РФ Владимира Путина касательно его внешнеполитической деятельности. Эксперты указали, что после признания независимости ДНР и ЛНР стало очевидным, что Путин хочет «расчленить Украину», передает «ИноСМИ».

Согласно статье в британском обозревателе «The Telegraph», Владимир Путин своим решением о признании независимости ЛДНР положил конец попыткам дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Его решение демонстрирует, что Россия заинтересована в дестабилизации суверенитета Украины и ее «тотальном расчленении» — хотя это противоречит всем нормам международного права.

Известно, что до событий 21 февраля страны ЕС не оставляли попыток предотвратить российское вторжение — однако все дипломатические усилия, возглавляемые президентом Франции Эммануэлем Макроном, претерпели крах.

«Решение Путина уничтожило все надежды европейских стран на дипломатическое урегулирование конфликта, и на нивелирование российской агрессии. Даже самое невыгодное дипломатическое решение было бы предпочтительнее войны — однако целью Путина является расчленение Украины, что возможно только за счет военного вторжения», - указано в публикации «The Telegraph».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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