США жаждут помощи Китая на Украине

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
В США рассчитывают на то, что Китай поможет остановить конфликт на Украине. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.
Он отметил, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал проблему в отношениях Украины и России с министром иностранных дел Китая Ван И. Подняв вопрос о ситуации с ДНР и ЛНР, Блинкен услышал в ответ вопрос о стратегии США, нацеленной на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как известно, США и Китай не сходятся в вопросе о независимости Тайваня, и он, по сути, является для Азии такой же проблемой, как и Украина для Европы.
Китай уже озвучил свою позицию по Донбассу, призвав ослабить напряженность и решать разногласия путем переговоров. Ранее на Совете Безопасности ООН представитель Пекина озвучил аналогичное мнение, указав, что для безопасности на мировом уровне важно решить вопрос о не расширении НАТО. На этом, к слову, настаивает и Россия.
А учитывая то, что США и Китай также обмениваются санкциями из-за Тайваня, то вряд ли Белому дому удастся получить в вопросе с Украиной поддержки от Пекина, уверен эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Согласно данным исследования , проведенного проектом «Петербургский барометр», у жителей Северной столицы растет...Подробнее
Аналитик Марк Гойхман, сообщил российским пенсионерам о новой денежной прибавке к пенсии, которую уже в марте смогут...Подробнее
Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
Многочисленным жителям Российской Федерации предоставили реальную возможность получить новую выплату денежных средств...Подробнее
Комментировать