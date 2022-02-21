США жаждут помощи Китая на Украине

Сегодня, 11:04

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США жаждут помощи Китая на Украине
Фото из открытых источников

В США рассчитывают на то, что Китай поможет остановить конфликт на Украине. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Он отметил, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал проблему в отношениях Украины и России с министром иностранных дел Китая Ван И. Подняв вопрос о ситуации с ДНР и ЛНР, Блинкен услышал в ответ вопрос о стратегии США, нацеленной на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как известно, США и Китай не сходятся в вопросе о независимости Тайваня, и он, по сути, является для Азии такой же проблемой, как и Украина для Европы.

Китай уже озвучил свою позицию по Донбассу, призвав ослабить напряженность и решать разногласия путем переговоров. Ранее на Совете Безопасности ООН представитель Пекина озвучил аналогичное мнение, указав, что для безопасности на мировом уровне важно решить вопрос о не расширении НАТО. На этом, к слову, настаивает и Россия.

А учитывая то, что США и Китай также обмениваются санкциями из-за Тайваня, то вряд ли Белому дому удастся получить в вопросе с Украиной поддержки от Пекина, уверен эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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