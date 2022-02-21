Кедми: точечный огонь обеспечит российской армии быструю победу над Украиной

Если бы Россия действительно хотела вторгнуться в соседнее государство, то задействовала бы не танки. Об этом заявил политолог Яков Кедми, который видит другой сценарий развития событий.

Точечный ракетный огонь и высадка подразделений морской пехоты будут более эффективными, чем танки. Это уничтожит командные пункты и важные стратегические объекты, чем деморализует украинские войска. Поскольку Украина с юга, с моря, не защищена, то штурмовые бригады морской пехоты могут нейтрализовать командные пункты. Затем российская армия расчистит путь для Сухопутных войск, пишет sm.news .

После этого могут быть задействованы танки, которые беспрепятственно дойдут до Киева, считает эксперт. Наряду с этим бронетехника представляет собой грозную силу на суше, но ее не используют на первых этапах наступательных операций. Танковый удар эффективен против армии, которую надо разбить. Кедми также подчеркнул, что в современной войне больше используются нестандартные и грамотные решения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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