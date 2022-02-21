Кедми: точечный огонь обеспечит российской армии быструю победу над Украиной

Вчера, 19:04

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Кедми: точечный огонь обеспечит российской армии быструю победу над Украиной
Фото из открытых источников

Если бы Россия действительно хотела вторгнуться в соседнее государство, то задействовала бы не танки. Об этом заявил политолог Яков Кедми, который видит другой сценарий развития событий.

Точечный ракетный огонь и высадка подразделений морской пехоты будут более эффективными, чем танки. Это уничтожит командные пункты и важные стратегические объекты, чем деморализует украинские войска. Поскольку Украина с юга, с моря, не защищена, то  штурмовые бригады морской пехоты могут нейтрализовать командные пункты. Затем российская армия расчистит путь для Сухопутных войск, пишет sm.news.

После этого могут быть задействованы танки, которые беспрепятственно дойдут до Киева, считает эксперт. Наряду с этим бронетехника представляет собой грозную силу на суше, но ее не используют на первых этапах наступательных операций. Танковый удар эффективен против  армии, которую надо разбить. Кедми также подчеркнул, что в современной войне больше используются нестандартные и грамотные решения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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