Кедми: точечный огонь обеспечит российской армии быструю победу над Украиной

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Если бы Россия действительно хотела вторгнуться в соседнее государство, то задействовала бы не танки. Об этом заявил политолог Яков Кедми, который видит другой сценарий развития событий.
Точечный ракетный огонь и высадка подразделений морской пехоты будут более эффективными, чем танки. Это уничтожит командные пункты и важные стратегические объекты, чем деморализует украинские войска. Поскольку Украина с юга, с моря, не защищена, то штурмовые бригады морской пехоты могут нейтрализовать командные пункты. Затем российская армия расчистит путь для Сухопутных войск, пишет sm.news.
После этого могут быть задействованы танки, которые беспрепятственно дойдут до Киева, считает эксперт. Наряду с этим бронетехника представляет собой грозную силу на суше, но ее не используют на первых этапах наступательных операций. Танковый удар эффективен против армии, которую надо разбить. Кедми также подчеркнул, что в современной войне больше используются нестандартные и грамотные решения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...Подробнее
Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...Подробнее
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...Подробнее
Накануне вечером в полицию Санкт-Петербурга через номер экстренных служб позвонил неизвестный, который представился...Подробнее
Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма...Подробнее
Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....Подробнее
Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...Подробнее
Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...Подробнее
Служащие ПФР сообщили о том, в какие сроки будет перечислен важный платёж гражданам Российской Федерации. Упомянутые...Подробнее
Политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) направили Владимиру Путину послание, в котором содержится...Подробнее
Комментировать