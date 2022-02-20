По мнению бывшего главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова, российским военным необходимо занять основные военно-политические центры Украины.

В случае военного столкновения России и Украины окружение нескольких украинских бригад мало что изменит. По словам Стрелкова, в первую очередь потребуется захватить Харьков. Этот город является основным центром украинской военной промышленности и авиабаз.

«Именно в Харькове Америка и НАТО будут размещать свою авиацию и ракеты», - заявил Стрелков.

Второй важнейшей целью он считает Днепропетровск. Так как здесь, можно сказать, находится все электричество Украины.

«Днепропетровск — это энергетический центр Украины. Здесь же, в Кривом Роге, находится атомная электростанция», - подчеркнул эксперт.

По мнению Стрелкова, нельзя забывать об Одессе, которую можно назвать готовой военной базой НАТО на Черном море. А также Николаев, где расположены судостроительные верфи.

«Киев тоже можно было бы занять», - заявил бывший глава минобороны ДНР.

Он подчеркнул, что рассказы украинских властей о партизанско-диверсионной войне - это только фантазии и пропаганда киевского режима.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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