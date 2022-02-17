Ищенко: одно заявление президента РФ Путина заставило Шольца переживать за Берлин

Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уехал в Берлин обеспокоенный словами президента РФ Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, передает Экономика Сегодня.
Так, в ходе пресс-конференции после встречи с Шольцем в Москве глава РФ впервые использовал термин «геноцид». Он применил его по отношению к ситуации в Донбассе. А это значит, что Россия готова к тому, чтобы применить меры по его предотвращении, и может использовать для этого те меры, которые сочтет нужными. Запад уже не раз поступал так ранее.
«В рамках этой концепции США действовали в Югославии, в Ираке, кстати, и в Сирии. Как вы знаете, в международном праве важен прецедент. Если вы так действуете, то и другие так могут, если уже достаточно сильны для этого. Они понимают, что Россия уже достаточно сильна, чтобы действовать в соответствии с их прецедентами. И они поняли, что ничего не могут сделать – только возмущаться», – объяснил Ищенко.
И если до этого дойдет, то американское посольство не сможет функционировать даже во Львове, так как и там виновных за геноцид смогут достать российские войска. И тогда есть вероятность того, что посольство США переберется в Берлин, что и заставило Шольца волноваться, полагает Ищенко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
Все неработающие российские пенсионеры до конца февраля получат пенсии с учетом повышенной индексации. Именно такие...Подробнее
В пятницу, 18 февраля, многие российские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты. Деньги начнут приходить к...Подробнее
Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...Подробнее
Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...Подробнее
Владельцев карточек банка национальной платежной системы «Мир» ожидает новое правило. Этот сюрприз приготовили для...Подробнее
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил власти Великобритании о том, что их намерение ввести санкции в отношении...Подробнее
Депутаты петербургского ЗакСа выразили благодарность главному санитарному врачу Петербурга Наталье Башкетовой за ее...Подробнее
Это деньги, которые гражданам не приходили уже давно. Новые денежные выплаты должны скоро поступить россиянам от...Подробнее
Все страны стремятся к миру, а Вашингтону нужна война. Поэтому и была организована беспрецедентная масштабная кампания...Подробнее
Комментировать