Ищенко: одно заявление президента РФ Путина заставило Шольца переживать за Берлин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уехал в Берлин обеспокоенный словами президента РФ Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, передает Экономика Сегодня .

Так, в ходе пресс-конференции после встречи с Шольцем в Москве глава РФ впервые использовал термин «геноцид». Он применил его по отношению к ситуации в Донбассе. А это значит, что Россия готова к тому, чтобы применить меры по его предотвращении, и может использовать для этого те меры, которые сочтет нужными. Запад уже не раз поступал так ранее.

«В рамках этой концепции США действовали в Югославии, в Ираке, кстати, и в Сирии. Как вы знаете, в международном праве важен прецедент. Если вы так действуете, то и другие так могут, если уже достаточно сильны для этого. Они понимают, что Россия уже достаточно сильна, чтобы действовать в соответствии с их прецедентами. И они поняли, что ничего не могут сделать – только возмущаться», – объяснил Ищенко.

И если до этого дойдет, то американское посольство не сможет функционировать даже во Львове, так как и там виновных за геноцид смогут достать российские войска. И тогда есть вероятность того, что посольство США переберется в Берлин, что и заставило Шольца волноваться, полагает Ищенко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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