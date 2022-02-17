Вавилов: Китай готовится к масштабной войне с США с масштабными потерями

Китай ведет подготовку к масштабному вооруженному противостоянию с Соединенными Штатами, и в обозримом будущем можно будет наблюдать «большую войну с масштабными потерями». Об этом заявил аналитик Николай Вавилов, сообщает издание «Экономика сегодня».

По его мнению, переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР делает противостояние «реальным и неизбежным». Начаться оно может с морской блокады. При этом с Россией Китай воевать не будет. Наоборот, Москва может помочь Китаю спасти свою экономику. Поэтому РФ, полагает аналитик, может не беспокоиться о том, что угроза придет со стороны КНР - ее ожидает «вечный мир на восточной границе».

«В рамках глобальной морской блокады Поднебесная будет вынуждена искать дополнительные пути доставки своих грузов и альтернативные торговые пути, которые защищены от сил ВМС США — это территория России, железнодорожная сеть Казахстана, коридоры через Мьянму, Афганистан, Пакистан, и вторая дорога жизни — это Арктика», — заключил Николай Вавилов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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