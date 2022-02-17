Вавилов: Китай готовится к масштабной войне с США с масштабными потерями

Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
Китай ведет подготовку к масштабному вооруженному противостоянию с Соединенными Штатами, и в обозримом будущем можно будет наблюдать «большую войну с масштабными потерями». Об этом заявил аналитик Николай Вавилов, сообщает издание «Экономика сегодня».
По его мнению, переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР делает противостояние «реальным и неизбежным». Начаться оно может с морской блокады. При этом с Россией Китай воевать не будет. Наоборот, Москва может помочь Китаю спасти свою экономику. Поэтому РФ, полагает аналитик, может не беспокоиться о том, что угроза придет со стороны КНР - ее ожидает «вечный мир на восточной границе».
«В рамках глобальной морской блокады Поднебесная будет вынуждена искать дополнительные пути доставки своих грузов и альтернативные торговые пути, которые защищены от сил ВМС США — это территория России, железнодорожная сеть Казахстана, коридоры через Мьянму, Афганистан, Пакистан, и вторая дорога жизни — это Арктика», — заключил Николай Вавилов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...Подробнее
С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...Подробнее
Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...Подробнее
Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...Подробнее
Источники в правоохранительных органах сообщили о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга двое несовершеннолетних...Подробнее
В пятницу, 18 февраля, многие российские пенсионеры получат дополнительные денежные выплаты. Деньги начнут приходить к...Подробнее
Все неработающие российские пенсионеры до конца февраля получат пенсии с учетом повышенной индексации. Именно такие...Подробнее
Сбербанк предупредил россиян о том, что уже с 18 февраля ожидаются изменения, которые затронут клиентов банка....Подробнее
Кирилл Майстров – петербургский предприниматель и собственник пабов Docker, дал комментарий изданию Peterburg News о...Подробнее
Владельцев карточек банка национальной платежной системы «Мир» ожидает новое правило. Этот сюрприз приготовили для...Подробнее
Комментировать