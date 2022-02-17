PresidentOnline: Китай считает, что РФ права по Украине и по Курилам, но что делать Японии

Политолог Нагоси Кэнро в своей статье PresidentOnline рассказал о позиции Китая по Украине и по Курилам.

Специалист вспоминает недавнюю встречу президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине. Она продемонстрировала всему миру укрепление сотрудничества и дружеских отношений между странами.

Кэнро обратил внимание на то, что на переговорах Китай не стал поднимать тему необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины мирным путем. Это, конечно, совсем не то, на что рассчитывал Запад. Тем более что китайский лидер показал, что готов оказывать поддержку России и нацелен на углубление сотрудничества именно с Москвой.

Встреча Путина и Си Цзиньпина не порадовала и Японию. В стране восходящего солнца опасаются того, что Москва и Пекин объединятся и окажут на Токио давление по вопросу Курильских островов.

«Есть риск того, что Пекин усилит давление по всем фронтам на Японию, являющуюся «слабым звеном» G7. Для этого будет использоваться в том числе и «прессинг» по военной линии», — рассуждает политолог.

В заключение он выказал уверенность в том, что Японии необходимо менять свою жесткую линию в отношении России. Один шанс их укрепления мирным договором она потеряла еще 30 лет назад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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