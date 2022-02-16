Журналист Владимир Соловьев высмеял выдвинутый ультиматум США для Лаврова

Ультиматум США главе МИД РФ Сергею Лаврову высмеял российский журналист Владимир Соловьев.

Речь идет о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с российским министром иностранных дел, но только если не будет вторжения на территорию Украины.

И это при том, что как раз от США мир услышал о том, что Россия готовит вторжение на Украину. Президент США Джо Байден твердил, что нападение начнется 16 февраля. Сейчас же, когда эта дата прошла, на Западе говорят о том, что РФ планирует напасть на Украину до конца февраля.

«Так кто кого приглашал? Лавров Блинкена или Блинкен Лаврова? Кто в этой встрече заинтересован? Какой практический смысл? Встреча - не самоцель. Опять сам факт беседы нам США пытаются продать как результат? Не времена Горби - Ельцина. Этот фокус больше не проходит», - написал Соловьев в своем телеграмм-канале.

Ситуация в Донбассе к 17 февраля обострилась, и уже вторые сутки от самопровозглашенных республик поступают сообщения об обстрелах. При этом Киев обвиняет ЛДНР в эскалации ситуации и провокациях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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