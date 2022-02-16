Политолог Кортунов заявил, что Россия может разместить ракетные системы в Латинской Америке

Военный обозреватель Андрей Кортунов сообщил о возможности размещения российских ракетных систем на территории Латинской Америки. Эксперт указал, что такие меры могут быть предприняты РФ в качестве военно-технического ответа на действия НАТО, передает «Lenta.ru».

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не исключил вероятности более активных действий РФ в ответ на усиливающиеся провокации Запада. Специалист отметил, что поставка США современных ударных беспилотников на Донбасс противоречит Минским договоренностям, и усиливает напряженность вдоль границ с Россией.

«Такие беспилотники способны работать на большом удалении от своих баз, что автоматически создает угрозу безопасности территориальных границ России. Поэтому действия Москвы в виде военно-технического ответа могут стать более определенными», - сообщил Андрей Кортунов.

Генеральный директор РСМД отметил, что в качестве ответных мер Россия может разместить несколько ракетных системы на территории Латинской Америки — в случае, если договорится с партнерами.

«Это создало бы для США такую же угрозу, какую НАТО создает для России сегодня», - добавил специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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