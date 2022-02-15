Лавров заявил, что опрометчивость Лондона оплатят британские олигархи

Сегодня, 14:49

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Лавров заявил, что опрометчивость Лондона оплатят британские олигархи
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил власти Великобритании о том, что их намерение ввести санкции в отношении владельцев недвижимости из России, обернется против самого Лондона. Лавров также заявил, что опрометчивость Лондона оплатят британские олигархи. При этом министр допустил, что в России примут закон, который осложнит деятельность связанных с Великобританией компаний. 

По словам Лаврова, этот закон позволит уменьшить объемы выводимых из России средств. Свое мнение по этому поводу высказали российские политологи и эксперты, пишет tsargrad.tv.

К примеру, экономист Михаил Хазин отметил, что российский обыватель уверен, что есть Россия и есть некий совокупный Запад, который поставил здесь олигархов и намерен их защищать. Однако на самом деле существуют очень мощные группы, которые между собой воюют. Хазин привел в пример Байдена, олицетворяющего людей, которые в 90-е годы устраивали в России приватизацию, и Трампа, для которого олигархи 90-х - это такие же его враги, как либеральное глубинное государство. 

Подобная ситуация произошла в Лондоне, пояснил экономист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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