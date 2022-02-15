Украинский президент Зеленский нашел гениальный выход из газового кризиса

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Власти Украины намерены резко ввести изменения в регулирующее добычу природного газа законодательство. Согласно замыслам, они должны поставить точку в энергетическом кризисе, в который попала страна. В Верховную Раду подан правительственный законопроект о введении дифференцированной рентной платы за добычу природного газа, сообщает РИА Новости.
Авторы документа предлагают уже с первого марта сего года перейти на взимание дифференцированных ставок рентной платы на добычу природного газа. На текущий момент на Украине ставки ренты фиксированные и составляют, в зависимости от глубины скважины, 14 или 29%.
Если данный проект закона будет принят, то, как показали подсчеты Кабмина, только до конца этого года страна может привлечь в бюджет дополнительно 239 миллиардов гривен (638 миллиардов рублей). Предполагается, что за счет этого страна и сможет «вырулить» из газового кризиса.
Ставка вырастет в 2,6 – 8,8 раза при стоимости газа на споте порядка 1000 долларов за тысячу кубометров, а в случае снижения до 800 долларов – в 2,4 – 6,2 раза.
Вышеуказанная сумма составляет 18% от плановых объемов госбюджета в нынешнем году и впятеро больше запланированных поступлений по ренте на 2022 год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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