Путин примет решение о признании республик Донбасса в течение 30 суток

15 февраля депутаты Госдумы почти единогласно поддержали проект о признании ДНР и ЛНР. Президенту России отведено 30 суток на то, чтобы принять решение о судьбе республик Донбасса. То есть, статус ДНР и ЛНР будет известен до середины марта.

Аналитики считают, что вероятность того, что Путин примет решение о признании независимости ДНР и ЛНР, достаточно велика. Не исключено, что после признания независимости народных республик Киев может пойти на эскалацию на Донбассе, что повлечет за собой угрозу для местного населения, в том числе и граждан РФ. В этой связи Владимир Путин заявил, что Москва будет действовать на границе с Украиной в соответствии с обстановкой.

Признание Россией ЛДНР Донбасса улучшит связи с республиками и обеспечит деэскалацию. Вместе с тем это будет означать выход из Минских соглашений, пишет avia.pro .

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Путину с просьбой не одобрять решение Госдумы по признанию ЛДНР. Такой же точки зрения придерживается канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик станет политической катастрофой и нарушением Минских договоренностей. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что признание ЛДНР будет означать для России выход из Минских соглашений со всеми вытекающими из этого последствиями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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