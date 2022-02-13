В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

Сегодня, 13:59

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В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил
Фото из открытых источников

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса «Вирджиния», вторгшуюся в российские территориальные воды близ курильского острова Уруп. Оказывается, субмарина появилась там тогда, когда ВМФ РФ в указанном регионе проводил военно-морские учения.

Подлодка класса «Вирджиния» была отправлена к острову Уруп военным командованием ВМС по той причине, что она чувствует себя отлично в прибрежных и мелководных районах. Но ей не удалось ускользнуть от моряков фрегата «Маршал Шапошников». Китайские специалисты считают, что судно после модернизации, в ходе которой обзавелось современными средствами управления, сейчас на уровне американского эсминца.

В КНР также указывают на главное: Россия располагает огромных количеством «голосовых отпечатков» американских подлодок. Благодаря этому ей и удалось очень быстро вычислить подводного нарушителя, вторгшегося в территориальные воды, пишет «Военное дело».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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