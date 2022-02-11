В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, сообщает, что в США набирает популярность лозунг 70-х годов «Возвращайся домой, Америка».

В публикации идеолог американских консерваторов, который часто делает анализ процессов в западной культуре и политике, отмечает, что в ХХ веке США пережили две мировые войны. Слабое участие Америки во Второй мировой позволило ей сохранить экономику и стать супердержавой. Из холодной войны США вышли победителем, но теперь Америка терпит неудачи.

Последние годы Вашингтон навязывал свою гегемонию, и при этом США вступали в военные конфликты на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане. Теперь Америка обессилена в то время, когда Китай и Россия крепнут. Путин понимает, что Украину в ближайшее время в НАТО не примут, поэтому он бросает вызов, требуя, чтобы страны НАТО убирались из Восточной Европы, а Китай в свою очередь предъявил претензии на 24-миллионный Тайвань, пишет infosmi.net .

Бьюкенен, которого многие считают антиглобалистом, пишет, что после позорного ухода президента Джо Байдена из Афганистана местом нового вызова стала Украина, у границ которой Россия развернула около 100 тысяч солдат.

Американский публицист задается вопросом: если США не собираются воевать с Россией за Украину, то чего ради им воевать с Китаем за независимость Тайваня.

Политолог также подчеркнул, что сейчас последняя сверхдержава проверяется на прочность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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