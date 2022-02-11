В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, сообщает, что в США набирает популярность лозунг 70-х годов «Возвращайся домой, Америка».
В публикации идеолог американских консерваторов, который часто делает анализ процессов в западной культуре и политике, отмечает, что в ХХ веке США пережили две мировые войны. Слабое участие Америки во Второй мировой позволило ей сохранить экономику и стать супердержавой. Из холодной войны США вышли победителем, но теперь Америка терпит неудачи.
Последние годы Вашингтон навязывал свою гегемонию, и при этом США вступали в военные конфликты на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане. Теперь Америка обессилена в то время, когда Китай и Россия крепнут. Путин понимает, что Украину в ближайшее время в НАТО не примут, поэтому он бросает вызов, требуя, чтобы страны НАТО убирались из Восточной Европы, а Китай в свою очередь предъявил претензии на 24-миллионный Тайвань, пишет infosmi.net.
Бьюкенен, которого многие считают антиглобалистом, пишет, что после позорного ухода президента Джо Байдена из Афганистана местом нового вызова стала Украина, у границ которой Россия развернула около 100 тысяч солдат.
Американский публицист задается вопросом: если США не собираются воевать с Россией за Украину, то чего ради им воевать с Китаем за независимость Тайваня.
Политолог также подчеркнул, что сейчас последняя сверхдержава проверяется на прочность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное...Подробнее
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова предупредила российских пенсионеров, у которых пенсия приходит на банковские карты, о возможности...Подробнее
Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...Подробнее
В США разгорается скандал из-за хищения более 100 млрд долларов, выделенных на поддержку населения во время пандемии....Подробнее
Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...Подробнее
Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....Подробнее
С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...Подробнее
Сегодня сотрудники пожарно-спасательных подразделений примерно в половине третьего дня выезжали на вызов, поступивший с...Подробнее
Комментировать