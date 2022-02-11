CNN перенесла «российское вторжение на Украину» на 22.02.2022

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
«Российское вторжение на Украину» в очередной раз решили перенести. Как выяснилось, еще на неделю.
Тон задала сегодня с утра американская телекомпания CNN. Журналисты со всей серьезностью проинформировали телезрителей о том, что «нападение» России на Украину «может быть сдвинуто на 22 февраля».
А ведь еще совсем недавно западные СМИ практически гарантировали, что российско-украинский вооруженный конфликт начнется 15 февраля сего года. Вчера отметился и президент США Джо Байден, убеждая, что свежие данные разведки указывают на то, что датой «вторжения» будет 16 февраля.
«Информационный ад продолжается», - так отреагировал на «перенос», объявленный CNN, политолог Армен Гаспарян в своем Телеграмм-канале.
Нашел объяснение событию и тележурналист Владимир Соловьев.
«На вопрос, а почему нападения должно быть 22 февраля, CNN может резонно ответить, что во-первых это красиво 22.02.2022, - иронизирует он. - А иллюминат Соловей (бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей) заверещит о нумерологии и будет проводить параллели с 08.08.2008», - приводит его слова EADaily.
А тем временем украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на фоне усиливающегося напряжения вокруг «вторжения» воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...Подробнее
Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору». Сегодняшнее...Подробнее
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах Альянса перебросить боевые группировки в Румынию, к...Подробнее
Гендиректор Института политических исследований Сергей Макаров рассказал о сценарии, который стал бы кошмаром для США....Подробнее
Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова предупредила российских пенсионеров, у которых пенсия приходит на банковские карты, о возможности...Подробнее
Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....Подробнее
Американский журналист Патрик Ланкастер заявил о том, что существует только единственный способ прекратить войну на...Подробнее
Комментировать