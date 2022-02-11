CNN перенесла «российское вторжение на Украину» на 22.02.2022

«Российское вторжение на Украину» в очередной раз решили перенести. Как выяснилось, еще на неделю.

Тон задала сегодня с утра американская телекомпания CNN. Журналисты со всей серьезностью проинформировали телезрителей о том, что «нападение» России на Украину «может быть сдвинуто на 22 февраля».

А ведь еще совсем недавно западные СМИ практически гарантировали, что российско-украинский вооруженный конфликт начнется 15 февраля сего года. Вчера отметился и президент США Джо Байден, убеждая, что свежие данные разведки указывают на то, что датой «вторжения» будет 16 февраля.

«Информационный ад продолжается», - так отреагировал на «перенос», объявленный CNN, политолог Армен Гаспарян в своем Телеграмм-канале.

Нашел объяснение событию и тележурналист Владимир Соловьев.

«На вопрос, а почему нападения должно быть 22 февраля, CNN может резонно ответить, что во-первых это красиво 22.02.2022, - иронизирует он. - А иллюминат Соловей (бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей) заверещит о нумерологии и будет проводить параллели с 08.08.2008», - приводит его слова EADaily.

А тем временем украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на фоне усиливающегося напряжения вокруг «вторжения» воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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