Американский военкор Ланкастер назвал единственный способ прекратить войну в ДНР и ЛНР

Сегодня, 12:49

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Американский военкор Ланкастер назвал единственный способ прекратить войну в ДНР и ЛНР
Фото из открытых источников

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил о том, что существует только единственный способ прекратить войну на Донбассе.

В беседе с журналистом телеграмм-канала «Донбасс Решает» он заявил, что в этом году ситуация вокруг Донбасса разрешится.

То, что ситуация начала обостряться стремительно, отмечают многие. И одной из причин этого, по его мнению, является стремление США разжечь конфликт, в который будет втянута Россия.

Чтобы проблема решилась, отметил Патрик Ланкастер, России следует признать Донецк и Луганск.

«Я думаю только один вариант прекратит войну – если Россия признает Донецк и Луганск, введет войска и скажет Украине: «Все. Донецк и Луганск – это Донецк и Луганск. Не трогайте», — заявил Патрик Ланкастер.

Отметим, 14 февраля Совет Думы рассмотрит вопрос о признании республик Донбасса. На рассмотрение его внесла фракция КПРФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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