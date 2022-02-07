Адмирал Владимир Комоедов рассказал о боевых группах, которые НАТО пошлет к Черному морю

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах Альянса перебросить боевые группировки в Румынию, к Черному морю на длительный период.
Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов уверен, что речь идет о десантных войсках.
«Думаю, что НАТО будет перебрасывать не диверсионные отряды, а силы, которые способны действовать. Такие боевые группы обычно формируются на базе батальонов», – уточнил Комоедов.
По его мнению, сейчас достаточно сложно определить, будут ли эти боевые группы представлять угрозу для Крыма и Черноморского флота. Возможно, что в ближайшее время придется усилить обороноспособность южных гарниц РФ.
Владимир Комоедов остановился на антироссийской политике Столтенберга. Адмирал уверен, что генсек НАТО провоцирует конфликт между Западом и Россией по указанию «из-за океана».
«Столтенбергу уже давно пора в отставку, учитывая сколько он "наворотил". Никогда еще в НАТО не обрушивалось на Россию столько грязи и ненависти, как при нем», – добавил Владимир Комоедов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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