«СП»: политолог РФ Марков предложил идеальный сценарий по организации кошмара для США

Гендиректор Института политических исследований Сергей Макаров рассказал о сценарии, который стал бы кошмаром для США.

Он предложил России и Китаю одновременно начать операции против Украины и по восстановлению контроля над Тайванем, пишет Свободная Пресса . В такой ситуации, по его мнению, Вашингтон попросту не сможет оперативно реагировать сразу на две проблемы.

Ранее МИД Китая призвал США отказаться от сделки по поставке вооружения Тайваню, который в Пекине считают неотъемлемой частью Китая. Макаров уверен, что в Вашингтоне не будут прислушиваться к этим призывам КНР и выполнят следку по обслуживанию зенитно-ракетного комплекса Patriot на 100 млн долларов.

По мнению Макарова, операции можно было бы начать в ближайший месяц, что вывело бы окончательно США из равновесия и повысило шансы Москвы и Пекина провести операции успешно с минимальными потерями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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