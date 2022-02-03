В Польше заявили, что Германия должна быть партнером ЕС, а не Путина

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Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью WPolityce призвал Германию изменить свою позицию. Генерал отметил, что в Германии довольно много пророссийских политиков, но Берлину стоит стать союзником Европы, а не России.
Проблема заключается в слабости немецкого руководства, которое тесно связано с российскими олигархами, подчеркнул военный. По его мнению, Германии, которая выступает важным игроком на политической, военной и экономической аренах, следовало бы начать оказывать помощь Киеву. Как подчеркнул генерал, Восточно-Центральная Европа заинтересована в том, чтобы Германия выступала европейским партнером, а не партнером Путина. Он подчеркнул, что на кону стоит суверенитет стран европейского региона. Путин склонял Германию на свою сторону, и она его поддерживала, но дальше так продолжаться не может, заметил польский генерал.
Скшипчак также упомянул, что прибытие в Польшу американских военнослужащих является сигналом Владимиру Путину. Если ситуация на восточной границе будет ухудшаться и Россия продолжит оказывать давление, то США могут перебросить дополнительные силы, пишет inosmi.ru. Генерал далек от мысли о том, что США могут принять участие в вооруженном конфликте, но они могут нарастить свое присутствие в Восточно-Центральной Европе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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