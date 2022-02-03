Баранец: Путин поставил крест на «китайском проекте» США

Сегодня, 15:24

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Баранец: Путин поставил крест на «китайском проекте» США
Фото из открытых источников

Всего одна фраза президента России Владимира Путина, сказанная четвертого февраля сего года во время встречи с главой КНР Си Цзиньпинем, вынудит США распрощаться с мечтами о полноценной реализации их так называемого «китайского проекта». Об этом во время своего выступления в студии Владимира Соловьева на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил российский военный эксперт Виктор Баранец.

Фраза, которой Путин «присадил» Вашингтон, была вложена в тезис о «едином Китае». Она дала понять, что Россия считает Тайвань - территорией КНР, как и официальный Китай. Сам же остров называет себя самостоятельным государством, и Вашингтон в этом его поддерживает.

Баранец уверен, что во время своего визита в Китай Владимир Путин поблагодарил власти КНР за поддержку, которую страна не раз оказывала России в рамках Совета безопасности ООН и на других международных площадках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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