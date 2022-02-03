Отставной военный Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной

Вторжение на территорию Украины поставит под вопрос российскую государственность. Также это приведет к гибели большого количества людей, а русские и украинцы станут врагами. Об этом написали члены «Общероссийского офицерского собрания» в открытом обращение к президенту России и гражданам страны.

Как отмечает отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, глава собрания, в которое входят офицеры запаса и в отставке, прошедшие службу в силовых структурах, действия российских властей могут спровоцировать войну с Украиной. Ивашов считает, что это поможет Владимиру Путину на некоторое время остаться у власти. В обращении отставной генерал-полковник критикует нынешнюю систему власти, которая привела страну к деградации, включая демографию. Ивашов также обвинил руководство страны и лично Путина в подготовке к войне с Украиной и призвал его уйти в отставку, пишет echo.msk.ru .

Нагнетаемая ситуация носит искусственный, корыстный характер, сказано в обращении. Ивашов отмечает, что Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава этой организации имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

По мнению отставного военного, нынешняя российская власть непрофессиональна, а общество пассивно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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