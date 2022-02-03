Польский генерал Скшипчак: Россия не вступит в войну, в которой не сможет победить

Генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак выразил сомнение по поводу того, что российская армия в действительности способна захватить Украину в кратчайшие сроки. Он считает, что Москва разместила военных у границ Украины для запугивания Запада. По мнению польского генерала, Москва не станет развязывать войну, в которой не сможет победить. Если говорить о нападении, то у Путина есть военные планы, но они секретные, сказал Скшипчак.

Он также предположил, что все заявления о том, когда начнется вторжение, исходят от российской разведки. Российские спецслужбы намерено сеют панику, считает генерал. Решимость украинцев не позволит российским военным взять Киев, отметил польский генерал. Столица Украины готова к длительной обороне, подчеркнул он.

Скшипчак задается вопросом: готов ли президент России пойти на «многочисленные жертвы, став в один ряд с теми, на чьей совести тысячи жертв?

При этом генерал высказал предположение, что вооруженный конфликт может спровоцировать даже не Кремль, а белорусский президент Лукашенко, от которого можно ожидать чего угодно, а Москва будет вести себя прагматично, пишет topwar.ru .

Напомним, что недавно Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия готова дать совместный с Россией ответ, если Украина начнет наступление на Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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