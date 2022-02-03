Sohu: России не потребуются союзники в случае войны с США

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Эксперты китайского издания Sohu считают, что сейчас только Россия способна оказать реальное военное сопротивление США. Для России ее вооружение является капиталом, который помогает ей поддерживать международный статус, пишут авторы статьи.
В случае войны между Россией и США десятки стран НАТО встанут на сторону американцев. Кроме того, Вашингтон поддержат государства за пределами Альянса, отмечается в статье. Причем США будут воевать не сами, а руками союзников, пишет politros.com.
Что касается России, то она не нуждается в поддержке других стран, поскольку у нее сильные армия и флот. Авторы публикации убеждены, что Владимир Путин рассчитывает только на свои силы. Как отмечают обозреватели, если одна из сторон конфликта пустит в ход ядерное вооружение, то помощь союзников потеряет смысл. Этот факт сдерживает США от прямого противостояния с Россией, которая может в одиночку расправиться с противником.
«Проще говоря, Россия просто не хочет ни на кого полагаться», – считают авторы Sohu.
Также они высказали мнение о том, что это противостояние не прекратится, США продолжат оказывать давление на Москву, но будут делать это экономическим путем, а не военным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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