Эксперты китайского издания Sohu считают, что сейчас только Россия способна оказать реальное военное сопротивление США. Для России ее вооружение является капиталом, который помогает ей поддерживать международный статус, пишут авторы статьи.

В случае войны между Россией и США десятки стран НАТО встанут на сторону американцев. Кроме того, Вашингтон поддержат государства за пределами Альянса, отмечается в статье. Причем США будут воевать не сами, а руками союзников, пишет politros.com .

Что касается России, то она не нуждается в поддержке других стран, поскольку у нее сильные армия и флот. Авторы публикации убеждены, что Владимир Путин рассчитывает только на свои силы. Как отмечают обозреватели, если одна из сторон конфликта пустит в ход ядерное вооружение, то помощь союзников потеряет смысл. Этот факт сдерживает США от прямого противостояния с Россией, которая может в одиночку расправиться с противником.

«Проще говоря, Россия просто не хочет ни на кого полагаться», – считают авторы Sohu.

Также они высказали мнение о том, что это противостояние не прекратится, США продолжат оказывать давление на Москву, но будут делать это экономическим путем, а не военным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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