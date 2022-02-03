Sohu: России не потребуются союзники в случае войны с США

Сегодня, 18:34

0

Image 16+
Sohu: России не потребуются союзники в случае войны с США
Фото из открытых источников

Эксперты китайского издания Sohu считают, что  сейчас только Россия способна оказать реальное военное сопротивление США.  Для России ее вооружение является капиталом, который помогает ей поддерживать международный статус, пишут авторы  статьи.

В случае войны между Россией и США десятки стран НАТО встанут на сторону американцев. Кроме  того,  Вашингтон поддержат государства за пределами Альянса, отмечается в статье. Причем США будут воевать не сами, а руками союзников, пишет politros.com.

Что касается России, то она не нуждается в поддержке других стран, поскольку у нее сильные армия и флот. Авторы публикации убеждены, что Владимир Путин рассчитывает только на свои силы. Как отмечают  обозреватели, если одна из сторон конфликта пустит в ход ядерное вооружение, то помощь союзников потеряет смысл. Этот факт сдерживает США от прямого противостояния с Россией, которая может в одиночку расправиться с противником. 

«Проще говоря, Россия просто не хочет ни на кого полагаться», – считают авторы Sohu. 

Также они  высказали мнение о том, что это противостояние не прекратится, США продолжат  оказывать давление на Москву, но будут делать это экономическим путем, а не военным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Sohu: России не потребуются союзники в случае войны с США

Сегодня, 18:34

Сатановский: В случае химатаки на Донбассе США будут уничтожены

3-02-2022, 15:54

Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе

2-02-2022, 12:44

Баранец рассказал, какой может быть война на Украине

2-02-2022, 10:49

Аналитик «СП» Аксенов: Лондон рискует потерять Глазго в попытке отправить Путина в нокаут

1-02-2022, 14:19

The Atlantic заявило о битве президента РФ Владимира Путина за будущее Запада

1-02-2022, 13:14

Американцы впервые перебросили в Европу самолет мониторинга радиоактивного заражения

1-02-2022, 12:59

Бутусов: ВСУ могут «разгромить» армию России

31-01-2022, 17:59

Правительство Дании подключилось к устрашению РФ поставками оружия на Украину

31-01-2022, 13:49

The New Yorker: США унизили РФ в 90-е и теперь сталкиваются с последствиями

31-01-2022, 13:29

ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

29-01-2022, 21:09

Александр Лукашенко назвал сумму, которую выделили на «разрушение Белоруссии»

28-01-2022, 13:34

Эксперт: Россия «откроет карты» и признает ДНР и ЛНР

28-01-2022, 12:19

Такер Карлсон: Выяснился заказчик агрессивной антироссийской кампании в США

27-01-2022, 18:09

Запад ответил на предложения России по безопасности

27-01-2022, 17:24

Кедми: РФ готовит неожиданный ответ США на случайный удар по Донбассу

27-01-2022, 15:49

Поставки американского оружия не помогут Украине отразить удар российской армии

26-01-2022, 18:54

Военный эксперт Коротченко призвал ответить на санкции против России ядерным ударом

26-01-2022, 14:49

Сосновский заявил, что половина Германии пойдет воевать против Польши и Литвы

25-01-2022, 17:34

Военные корабли ВМФ РФ подошли к границам НАТО с тыла

25-01-2022, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

0

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Вчера, 16:34

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...

Подробнее
Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

4-02-2022, 16:39

0

Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...

Подробнее
Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

4-02-2022, 15:57

0

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...

Подробнее
Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

4-02-2022, 12:01

0

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...

Подробнее
В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

В Ленинградской области на мужчину напали с пистолетом ради десяти тысяч рублей

4-02-2022, 14:24

0

Сегодня пресс-служба регионального главка МВД сообщила детали происшествия, которое произошло вечером второго февраля в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

3-02-2022, 19:38

0

На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...

Подробнее
На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

На одном из мусорных полигонов НЭО произошел пожар

4-02-2022, 19:14

0

Пожар произошел на мусорной площадке МБПО-2 в Петербурге. Она находится в пользовании «Невского экологического...

Подробнее
Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Вчера, 00:19

0

Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg....

Подробнее
Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Смольный борется с критикой удалением комментариев «ВКонтакте»

Вчера, 16:53

0

Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...

Подробнее